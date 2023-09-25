Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта.

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта.Татьяна Навка заявила в одном из своих последнихинтервью, что в ее ледовом шоу может поучаствовать ее бывший партнер Роман Костомаров.Известный фигурист сейчас проходит реабилитацию последлительного лечения. Вместе с этим он проводит тренировки, строит планы, посещаетсъемки на ТВ, и не исключено, что вскоре выйдет на лед в шоу своей коллеги.Татьяна Навка призналась, что о сроках говорить пока рано, но,тем не менее, появление Романа в шоу возможно. Более того, она отметила, что всегда ждетРомана на своем представлении и в любой момент готова помочь ему, оказать поддержку. Однако, когдаспортсмен сможет вернуться на лед и выступать, пока не сообщается.Напомним, что зимой у фигуриста Романа Костомарова послеперенесенного гриппа развился сепсис. На фоне резкого ухудшения состояния, фигурист оказался в реанимации. Ему подключили аппараты ИВЛ и ЭКМО. Роману провелиоперацию по ампутации конечностей, чтобы остановить развитие сепсиса. К счастью, спортсмена удалось спасти. Во время лечения и реабилитации фигуриста рядом с ним постояннонаходилась его семья.Сейчас Роман Костомаров продолжает восстановление. Он постоянно на связи со своими подписчиками. На своих страницах в соцсетях фигурист публикует фото со своих тренировок.