Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта.
Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта.
Татьяна Навка заявила в одном из своих последних
интервью, что в ее ледовом шоу может поучаствовать ее бывший партнер Роман Костомаров.
Известный фигурист сейчас проходит реабилитацию после
длительного лечения. Вместе с этим он проводит тренировки, строит планы, посещает
съемки на ТВ, и не исключено, что вскоре выйдет на лед в шоу своей коллеги.
Татьяна Навка призналась, что о сроках говорить пока рано, но,
тем не менее, появление Романа в шоу возможно. Более того, она отметила, что всегда ждет
Романа на своем представлении и в любой момент готова помочь ему, оказать поддержку. Однако, когда
спортсмен сможет вернуться на лед и выступать, пока не сообщается.
Напомним, что зимой у фигуриста Романа Костомарова после
перенесенного гриппа развился сепсис. На фоне резкого ухудшения состояния, фигурист оказался в реанимации. Ему подключили аппараты ИВЛ и ЭКМО. Роману провели
операцию по ампутации конечностей, чтобы остановить развитие сепсиса. К счастью, спортсмена удалось спасти. Во время лечения и реабилитации фигуриста рядом с ним постоянно
находилась его семья.
Сейчас Роман Костомаров продолжает восстановление. Он постоянно на связи со своими подписчиками. На своих страницах в соцсетях фигурист публикует фото со своих тренировок.