На своей странице в соцсети актриса выложила фото с младенцем, на руке которого браслет голубого цвета. Таким образом, теперь в семье Марии Кожевниковой четыре сына.

Насвоей странице в соцсети актриса выложила фото с младенцем, на руке которогобраслет голубого цвета. Таким образом, теперь в семье Марии Кожевниковой четыресына.Звездасериала "Универ" счастлива в браке с Евгением Васильевым уже 17 лет: месяцназад пара отпраздновала розовую свадьбу. В день годовщины Мария Кожевниковарешила раскрыть карты и больше не скрывать живот: актриса оказалась на крайнихсроках беременности.25сентября она родила своего четвертого ребенка — и поспешила рассказать об этомна своей странице в социальной сети. Мария опубликовала первые изображения, гдеона держит только что рожденного младенца за руку. Учитывая, что на руку малышаповязан голубой браслет, речь, видимо, опять идет о мальчике: актрисе оченьвезет на сыновей."Добропожаловать! Любовь и благодарность" — таким комментарием Мария Кожевниковаснабдила первую фотографию четвертого сына.Несмотряна то, что в семье было уже три мальчика, звезда "Универа" подчеркивала, чтодля нее совершенно не имеет значение, ребенок какого пола родится следующим посчету — и она, и муж Евгений Васильев будут в одинаковой степени рады какдочери, так и сыну."Ктопридет в нашу семью, тому и будем рады", — уверяет Мария Кожевникова.Отметим,что супруги никогда не устраивали так называемых гендерных вечеринок, которыесейчас очень модны в некоторых кругах. На подобных мероприятиях будущиеродители публично объявляют и том, какого пола будет ребенок. Однако, по словамактрисы, такие вечеринки чужды и ей, и мужу. "Это не заказ, а некое чудо с небес",— объяснила Мария Кожевникова.