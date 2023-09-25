Самые сильные магнитные бури ожидаются 29 октября

Головные боли и плохое самочувствие могут побеспокоить метеочувствительных жителей Владимирской области в октябре. Прогнозом на магнитные бури поделился портал Ru-Meteo.Так, по данным синоптиков небольшие магнитные возмущения начнутся уже 1 октября, но не превысит трех баллов.Самые сильные магнитные бури ожидаются 29 октября, их оценивают в 5 баллов.В остальные дни месяца синоптики обещают, что геомагнитная обстановка будет колебаться в пределах 2.1 балловРанее мы писали, что зарплаты во Владимирской области .