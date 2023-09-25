В следующем году пенсии для неработающих пенсионеров повысят на 7,5%. Об индексации выплат сообщает . Как пишет издание, средний размер пенсий по России составит 23,4 тысячи рублей. То есть ..

В следующем году пенсии для неработающих пенсионеров повысят на 7,5%. Об индексации выплат сообщает "". Как пишет издание, средний размер пенсий по России составит 23,4 тысячи рублей. То есть выплаты увеличатся примерно на 1,6 тысячи рублей.Доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная в беседе с интернет-изданием "" отметила: размер индексации пенсий зависит от уровня инфляции, который прогнозирует Минэкономразвития. Выплаты увеличат для 40 миллионов человек, рассказала эксперт.