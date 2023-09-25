Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России. Во время визита в столицу участники конкурса посетили воркшоп «Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента», который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»