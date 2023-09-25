Высокий уровень интеллекта и поразительная выдержка – тренировки не прошли даром для очаровательного питомца.

Высокий уровень интеллекта и поразительная выдержка – тренировки не прошли даром для очаровательного питомца.В Сети набирает популярность видео, снятое в американском городе Оберне, на юго-востоке Алабамы. Главный герой ролика — милый щенок, который крадется за мячиком и балансирует с тыквой на голове. Животное осторожно двигается и переставляет лапы, что позволяет удержать груз на месте.Пользователи Сети остались в восторге от трюка, который показал щенок. Невозмутимый питомец стал причиной восторга огромного количества людей. В комментариях к ролику на ютуб-канале ViralHog появились восклицания, посвященные животному."Обожаю эту собаку, спасибо, один на миллион", "Вау, так здорово, посмотрите на его нос, мне он нравится", "Какой умный щенок, такой нежный и такой милашка", "Я бы взял его с собой повсюду", "Это чудо!" — отреагировала аудитория видео.