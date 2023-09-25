Полезный завтрак должен приносить удовольствие, поэтому Ляйсан Утяшева выбирает кашу из особой крупы.

Полезный завтрак должен приносить удовольствие, поэтому Ляйсан Утяшева выбирает кашу из особой крупы."Делюсь с вами продуктами, которыепомогут провести осень с пользой и удовольствием", — пишет спортсменка ителезвезда на страничке в Telegram. В первую очередь знаменитость советуетамарант! Ляйсан Утяшева считает его идеальным для тех, кто заботится о здоровье.В употреблении амарантовой крупы множествоплюсов — она помогает оставаться в форме и поддерживать красоту ногтей, кожи иволос. В составе нет глютена, много белка, а углеводов довольно мало.Поскольку люди тысячелетиями готовят пищу из амаранта, рецептов сейчас в Сети великое множество. Однако Ляйсан Утяшевапредставляет самый актуальный — рецепт вкусной каши. На завтрак это отличная альтернатива овсянке, гречке и другим блюдам из крупы.Способ приготовления универсальный, долго стоять у плиты не придется. Кроме амаранта, воды и специй больше ничего не потребуется."Доведитеводу до кипения, засыпьте в нее крупу и варите 30-40 минут до готовности.Специи на ваш вкус", — пишет чемпионка.По ее словам, в дополнение ко всемпреимуществам блюдо получается необычным. "Жду ваших отзывов!" —отметила Ляйсан Утяшева. И это повод приготовить вкусную кашу, записав рецепт.