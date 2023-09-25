Откуда пошло выражение под мухой? Оказывается, насекомые тут вовсе не при чем. За что так...

Откуда пошло выражение "под мухой"? Оказывается, насекомые тут вовсе не при чем. За что так прозвали маленькую рюмочку на Руси, расскажет Вера Куликова.- Это штрафная!Или аналог кавказского рога. Гостя на пороге встречают и "пока не выпьешь - не поставишь"- рассказывает токарь Алексей Постнов.- Ну, а потом можно проверить насколько гость охмелел. Его координаты проверить!Шариком попасть.Алексей приехал из Мышкина, что в Ярославской области. Для ремесленников там создан Город мастеров. Есть чему поучиться- куют, вышивают, вытачивают. Во Владимир приехал на фестиваль, показать свое мастерство.Алексей Постнов, токарь по дереву Город мастеров г. Мышкин Ярославская область:- Делаем разную деревянную посуду. Раньше тоже точили. Петр 1 точил. Сейчас я вот обрабатываю черемуху. Она ароматная очень.Видеть как из заготовки мастер вытачивает сложную фигуру - занятие увлекательное.Вот из куска дерева появляется бокал с изогнутой ножкой, а вот - миниатюрная рюмочка - "муха". Так ее на Руси за малый объем прозвали в народе.А что, туда и правда, кроме мухи и никто не поместится? Разве только одна столовая ложка напитка - 10-15 миллилитров.Появилась такая диковинка во времена Петра 1. Когда в трактирах велено было наливать первую рюмку бесплатно. Владельцы трактиров угощали посетителей первой "мухой" в надежде, что будучи навеселе, те закажут еще рюмочку. Но любители выпить на халяву нашли выход. И в течение дня могли наведаться сразу в несколько питейных заведений.Так в народе о людях навеселе и стали с тех пор говорить - "ходит под мухой."Муха. Вот это мышкинская настоящая "муха". 15 граммов.- А у нас, как говорится, от мала до велика один шаг!Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".