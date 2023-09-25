Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника.

Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника.До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитываладвух дочерей – Сафину и Микеллу. Долгожданный сын Рафаэль родился летом 2016года. С тех пор, как звезда Евровидения стала многодетной матерью, она непоказывала лицо мальчика.У многих возникает вопрос: почему Алсу прячет своего сына?Ведь ему уже семь лет, и фанатов интересует, как выглядит юный наследник.Однако, звездная мама не спешит выкладывать снимки сына.Сравнительно недавно она начала публиковать фотографии младшего отпрыска в личномаккаунте в соцсети, но на всех снимках мальчик повернут спиной к камере. Такаятаинственность породила множество слухов, мол, ребенок не совсем здоров. Нопевица все домыслы и сплетни по этомуповоду отрицает и говорит, что с мальчиком всё в порядке.В одном из своих последних интервью Алсу поделилась сфанатами радостью о музыкальных способностях Рафаэля. Она рассказала, что еесын играет на фортепиано и, возможно, пойдет по стопам известной мамы. Хотяточно говорить о его будущей профессии пока рано, считает исполнительница хита "Solo".Зачем наводить тень на плетень, неизвестно. Вариантов тутнемного: или очередной пиар, или элементарная забота матери о сыне во избежаниек нему лишнего внимания.Хотя внимания к одной из дочерей Алсу в СМИ более чемдостаточно.В 2019 году на всю страну прогремел скандал с накруткой баллов для Микеллыв шоу "Голос. Дети", который оставил непреодолимый шлейф на репутации юнойвокалистки.