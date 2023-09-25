Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника.
Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника.
До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывала
двух дочерей – Сафину и Микеллу. Долгожданный сын Рафаэль родился летом 2016
года. С тех пор, как звезда Евровидения стала многодетной матерью, она не
показывала лицо мальчика.
У многих возникает вопрос: почему Алсу прячет своего сына?
Ведь ему уже семь лет, и фанатов интересует, как выглядит юный наследник.
Однако, звездная мама не спешит выкладывать снимки сына.
Сравнительно недавно она начала публиковать фотографии младшего отпрыска в личном
аккаунте в соцсети, но на всех снимках мальчик повернут спиной к камере. Такая
таинственность породила множество слухов, мол, ребенок не совсем здоров. Но
певица все домыслы и сплетни по этому
поводу отрицает и говорит, что с мальчиком всё в порядке.
В одном из своих последних интервью Алсу поделилась с
фанатами радостью о музыкальных способностях Рафаэля. Она рассказала, что ее
сын играет на фортепиано и, возможно, пойдет по стопам известной мамы. Хотя
точно говорить о его будущей профессии пока рано, считает исполнительница хита "Solo".
Зачем наводить тень на плетень, неизвестно. Вариантов тут
немного: или очередной пиар, или элементарная забота матери о сыне во избежание
к нему лишнего внимания.
Хотя внимания к одной из дочерей Алсу в СМИ более чем
достаточно.
В 2019 году на всю страну прогремел скандал с накруткой баллов для Микеллы
в шоу "Голос. Дети", который оставил непреодолимый шлейф на репутации юной
вокалистки.