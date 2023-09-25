Против лакинца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По этой статье мужчине грозят принудительные работы на срок до 3 лет и штраф до полумиллиона рублей.

Против лакинца возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По этой статье мужчине грозят принудительные работы на срок до 3 лет и штраф до полумиллиона рублей. История произошла 26 января 2023 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в этот день обвиняемый приехал из Москвы в Лакинск и пошел домой пешком, неся в