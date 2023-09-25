Прокуратура требует организовать надлежащий сбор мусора в 86 деревнях Владимирской...

Прокуратура требует организовать надлежащий сбор мусора в 86 деревнях Владимирской области.Александровской городской прокуратурой установлено, что в 34 деревнях и сёлах Каринского, Следневского, Андреевского сельских поселений места (площадки) накопления ТКО не соответствуют предъявляемым требованиям: отсутствуют ограждения, твердое покрытие и так делее..При этом в 52 населенных пунктах указанных сельских поселений контейнерные площадки вовсе отсутствуют, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Александровский горсуд направлены административные исковые заявления об обязании администрации Александровского района оборудовать на территории сельских населенных пунктов места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующие установленным требованиям.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решений контролируется горпрокуратурой.Фото: https://www.pxfuel.com