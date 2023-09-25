Отправления будут только по выходным.

Расписание поезда «Ласточка» Нижний Новгород — Иваново, который идет через Владимирскую область, изменится с 7 ноября. Как сообщает ГЖД, это связано со снижением пассажиропотока.Теперь поезд из Нижнего Новгорода в Иваново будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, а в обратном направлении — по субботам, воскресеньям и понедельникам.Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:07, в Ковров он прибывает в 21:02, а в Иваново в 22:17. Из Иваново отправляется в 06:55, прибывая в Коваров в 08:08, а в Нижний Новгород — в 10:05. Также «Ласточка» делает остановки в Дзержинске и Шуе. Общее время в пути — 3 часа 10 минут.На маршруте курсирует «Ласточка» с тремя 3 классами обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В вагонах комфортные кресла, розетки для зарядки гаджетов, экологически чистые туалеты, места для проезда пассажиров с домашними питомцами.