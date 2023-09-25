Из-за сезонного снижения пассажиропотока поезд “Ласточка” сообщением Нижний Новгород – Иваново будет ходить реже. Во Владимирской области этот поезд останавливается в Коврове.

Из-за сезонного снижения пассажиропотока поезд “Ласточка” сообщением Нижний Новгород – Иваново будет ходить реже. Во Владимирской области этот поезд останавливается в Коврове. Расписание изменится с 7 ноября. Ласточка» №741 Нижний Новгород – Иваново будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а «Ласточка» №742 Иваново – Нижний Новгород по субботам, воскресеньям и понедельникам. Напомним “Ласточка” по этому