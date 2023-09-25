Размещённые в некоторых СМИ публикации о смертности и рождаемости населения, в том числе детского,...

Размещённые в некоторых СМИ публикации о смертности и рождаемости населения, в том числе детского, не соответствуют данным официальной статистики Владимирстата.За шесть месяцев 2023 года число умерших детей в возрасте до 1 года составило 21.За аналогичный период 2022 года - цифра та же -21.Таким образом, детская смертность за первое полугодие 2023 в сравнении с тем же периодом 2022 года не увеличилась.Недостоверно изложена информация о количестве случаев детской смертности в регионе (11 835).По данным Владимирстата указанное в материалах СМИ значение умерших относится ко всем возрастным группам населения области и за 6 месяцев 2023 года данный показатель составил 10212 человек, что на 15,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.В итоге показатель естественной убыли населения за 6 месяцев 2023 года составил 6112 человек, а не 6971, как было указано в публикациях СМИ.Минздрав Владимирской области