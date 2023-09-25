Семейная сыроварня Яхаевых из Гусь-Хрустального взяла бронзу на престижном конкурсе во...

Семейная сыроварня Яхаевых из Гусь-Хрустального взяла "бронзу" на престижном конкурсе во Франции.Гусевская сыроварня, взяла "бронзу" на престижном конкурсе во Франции. Как наши земляки смогли покорить искушённую публику? Расскажет Кристина Иванова.- Город Гусь-Хрустальный! Владимирская область. Поздравляем!Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису. Гусевчанка Анна Яхаева - бронзовый призер в номинации "Сырная легенда" фромажёр. А это уже Франция, международный сырный салон. "Пьяная коза" семейной сыроварни Яхаевых в тройке лучших.Анна Яхаева, основатель семейной сыроварни Яхаевых:- Сыр везли мы просто в своем багаже. Вместе со своими хладогенами. Была пересадка. Прямых рейсов нет, была пересадка в Алжире. Ну и слава Богу, сыр выдержал."Cabra Al Vino" - сыр полутвердый, афинированный в красном сухом вине, тающий во рту, со сложным пикантным ароматом. Жюри выделило именно его из более чем тысячи других - со всего мира. Бронза престижного сырного Мундиаля уезжает в Россию. И это, конечно, совершенно новый статус для гусевской сыроварни, говорит ее основательница Анна. Ее сыры теперь востребованы и за границей.Анна Яхаева, основатель семейной сыроварни Яхаевых:- Самое доступное сейчас и привлекательное, конечно, для всех, это Арабские Эмираты. Европа, к сожалению, да, пока нет. Но мы также общались с сыроварами в Европе. Они говорят, что сожалеют, что из-за эмбарго не могут пока ввозить сыры. Зато мы развиваемся.При этом, сыроварне Яхаевых всего год. Началось все с эксперимента в декрете - молодая мама захотела домашнего адыгейского сыра. Из козьего молока.Анна Яхаева, основатель семейной сыроварни Яхаевых:- Когда я сама была маленькая, мне бабушка приносила всегда от соседей козье молоко. Мне казалось, что это настолько душевно, такая ценная традиция, которая будет передаваться ее внучке, моей дочке. Именно поэтому я решила, что нам обязательно нужно завести козу. Мы ее привезли. И вот с той первой козы началось все это масштабное действо.Теперь на семейной ферме сорок коз. В линейке - пятьдесят сортов сыра. Рецептурой занимается столичный технолог со специальным образованием. Анна и сама постоянно в процессе повышения квалификации - сейчас обучается в британской академии сыра. Познает все тонкости сыроделия. Чтобы, например, гусевский грюйер ничем не отличался от швейцарского.Анна Яхаева, основатель семейной сыроварни Яхаевых:- Он произведен из коровьего молока. Он вызревает около шести месяцев. И также является полутвердым сыром. Конечно, он может вызревать и дольше, но, соответственно, дальше уже появляются кристаллы в сыре, как, наверно, вы знаете, они есть в пармезане.- Он не произведен в каком-то промышленном масштабе. Абсолютно каждая серия, каждая партия сыра, которую мы производим каждый день - она уникальна. Поскольку мы с душой относимся к каждому продукту, все это вручную афинируется, готовится. Поэтому мы считаем, что наши сыры ремесленные. И готовим мы по классическим европейским рецептам.И разрабатывают свой. Авторский - адаптированный под отечественных ценителей сложного сыра. Параллельно сыровары Яхаевы расширяются - строят масштабный комплекс под Гусь-Хрустальным.Анна Яхаева, основатель семейной сыроварни Яхаевых:- Сейчас мы уже можем выйти во все магазины, во все точки. Сейчас занимаемся именно этим. А в данный момент, прямо сейчас, можно написать нам в социальные сети, мы организуем доставку.По всей Владимирской области и в Москву. Анна говорит, для нее сыроделие - не только производство. Одна из целей - развитие сырной культуры в родном регионе. Девушка уже провела первую дегустацию с приглашенным сырным сомелье в одном из живописных мест Гусь-Хрустального. Потому что сыр - это не только вкусно, но и красиво.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".