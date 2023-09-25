Певица Ани Лорак призналась, какие чувства испытала из-за критики в ее сторону.

Певица Ани Лорак призналась, какие чувства испытала из-за критики в ее сторону.Весной прошлого года вокруг уроженки Черновицкой области Ани Лорак один за другим разворачивались разные скандалы. Сначала соотечественники требовали от певицы четкой позиции по поводу известных всем событий. Однако артистка предпочла хранить молчание, и тогда земляки приняли ее за предательницу.Позже начали распространяться слухи о том, что Ани Лорак собирает средства для украинских военных. На фоне этого концерты артисткив Россииначали отменять, поэтому она поспешила всем все объяснить. Она уверяла, что решила помочь только семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правда, не все россияне смогли поверить оправданиям певицы.В конце лета НТВ анонсировали, что популярная певица станет одним из членов жюри в новом сезоне шоу "Ты супер!". После этой новости на нее обрушился шквал негатива. Многие не могли поверить, что после громкого скандала ее могли пустить на ТВ. Но, как оказалось, Лорак действительно ни в чем не виновата. После проверки, которую провели общественники, выяснилось, что артистка чиста перед российским законом, и нет никаких причин для бойкота.Недавно в эфире "Центрального телевидения" Ани Лорак описала, с какими чувствами ей пришлось столкнуться из-за негатива в ее сторону. Она призналась, что рыдала из-за шквала критики и отчаяния. "Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно", – поделилась певица.Ранее "Дни.ру" , что Ани Лорак поделилась впечатлениями от Индии.