Синоптики предупредили жителей Владимирской области о быстрой перемене погоды в середине дня. Во...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о быстрой перемене погоды в середине дня.Во Вторник, 26 сентября, первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Однако обойдется без осадков, предсказывают синоптики.Воздух прогреется до 18 градусов.Ветер слабый, не более 1,1 метра в секунду.Народный прогноз погодыК этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей.Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать снега.А если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.Фото: https://www.pxfuel.com