Синоптики предупредили жителей Владимирской области о быстрой перемене погоды в середине дня.
Во...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о быстрой перемене погоды в середине дня.
Во Вторник, 26 сентября, первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Однако обойдется без осадков, предсказывают синоптики.
Воздух прогреется до 18 градусов.
Ветер слабый, не более 1,1 метра в секунду.
Народный прогноз погоды
К этому времени заканчивается формирование осенних стай грачей.
Наши предки заметили: когда грачи улетают, уже можно ожидать снега.
А если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.
Фото: https://www.pxfuel.com