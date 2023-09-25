Смотрите Вести в 14.30: участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину.
За...
Смотрите "Вести" в 14.30: участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину.
За смелость
- Участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину.
Сырная легенда
- Сыр, о котором можно только мечтать. Как "Пьяная коза" из Гусь-Хрустального вошла в тройку лучших сырных сортов на конкурсе во Франции?
С рифмами и без
- И шестнадцать мастеров пера из Владимира. Местному отделению Союза российских писателей исполнилось тридцать лет.