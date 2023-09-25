Смотрите Вести в 14.30: участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину. За...

Смотрите "Вести" в 14.30: участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину.За смелость- Участковый из поселка Октябрьский спас из огня пожилого мужчину.Сырная легенда- Сыр, о котором можно только мечтать. Как "Пьяная коза" из Гусь-Хрустального вошла в тройку лучших сырных сортов на конкурсе во Франции?С рифмами и без- И шестнадцать мастеров пера из Владимира. Местному отделению Союза российских писателей исполнилось тридцать лет.