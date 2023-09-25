В столице создан универсальный промышленный компьютер.

В столице создан универсальный промышленный компьютер.Разработка столичного производителя помогает управлять инфраструктурой энергетики, информационной безопасности и промышленности. Об этом в своем написал мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет", – подчеркнул градоначальник.По его словам, устройство хранит большой объем информации и решает несколько задач. Промышленный компьютер может работать автономно на протяжении длительного времени, также он потребляет меньше энергии.Собянин уточнил, что в Москве насчитывается более 100 производителей компьютерной техники, оптики и электроники. За семь месяцев 2023 года они нарастили выпуск продукции на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Мэр ранее , что в московской промышленности работает более 700 тысяч человек. Инвестиции в экономику столицы за последние годы увеличились в два раза.В числе крупнейших перспективных проектов Собянин назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.