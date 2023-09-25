Сотрудники МЧС по Владимирской области установили шесть пожарных извещателей в домах семей...

Сотрудники МЧС по Владимирской области установили шесть пожарных извещателей в домах семей участников СВОСотрудники регионального МЧС установили шесть пожарных извещателей в домах семей участников специальной военной операции. Приборы реагируют на дым и предупреждают о возгорании громким звуковым сигналом.В рамках специальной программы такие извещатели устанавливают бесплатно в домах нуждающихся. С начала года установлено 1800 приборов. Сотрудники МЧС также напоминают, основными причинами пожаров в жилых помещениях остаются неосторожное обращение с огнём, неисправности электрооборудования и печей.Артём Макаров, начальник отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району:- Благодаря этим извещателям, которые работают в круглосуточном режиме, даже глубокой ночью, при попадании в них дыма, они способны разбудить жильцов и предотвратить трагические последствия.