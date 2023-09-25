Сотрудники поисково-спасательного отряда города Коврова прибыли к месту ДТП за 30 секунд Как...

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Коврова прибыли к месту ДТП за 30 секундКак сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда города Коврова, 24 сентября днем в соседнее здание от ПСО врезалась машина.Автомобиль задел припаркованную машину и разбил кирпичное крыльцо."Дежурная смена занималась отрядными делами. Старший смены услышал визг тормозов и удар. Выглянув в окно, увидел ДТП.После чего дежурная смена выбежала на помощь пострадавшим", - рассказали в пресс-службе.В машине находилось двое мужчин. Тяжелых травм у них не наблюдалось. Пассажир покинул салон самостоятельно, а водителя на спинальном щите извлекали спасатели и передали врачам.После выполнения всех процессуальных действий сотрудниками полиции, спасатели извлекли машину из под обломков кирпичной кладки и эвакуировали.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.Фото: #заметки_спасателя