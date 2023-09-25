На самом деле это произошло, потому что машина врезалась в соседнее здание от штаба поисково-спасательного отряда. Авто задело припаркованную машину и разбило крыльцо из кирпича, рассказал

На самом деле это произошло, потому что машина врезалась в соседнее здание от штаба поисково-спасательного отряда. Авто задело припаркованную машину и разбило крыльцо из кирпича, рассказал Михаил Быков, спасатель ковровского ПСО. Дежурная смена занималась своими отрядными делами, как вдруг старший услышал с улицы визг тормозов и удар. Он выглянул в окно и увидел влетевшую в