Спасатели МЧС эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме во Владимире Вечером 24 сентября...

Спасатели МЧС эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме во ВладимиреВечером 24 сентября 2023 произошел пожар в многоквартирном доме №15 во Владимире на улице Чайковского, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из окна 1-го этажа 3-х этажного жилого дома.Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метров. Сгорело имущество в квартире.С места пожара было эвакуировано 10 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС по Владимирской области