Спортивный мотиватор Уайт из владимирского приюта Валента ищет хозяина, любящего активный...

Спортивный мотиватор Уайт из владимирского приюта "Валента" ищет хозяина, любящего активный отдыхИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень ждут новых любящих хозяев.Телефон волонтёра Анны: 8-(904)-596-82-77Спортивный мотиватор Уайт из "Валенты" ищет любителя пробежек. Этот уверенный в себе парнишка обожает прогулки на свежем воздухе. Доверие Уайта можно заслужить не сразу, делятся волонтёры, понадобятся сосиски и внимание. А ещё он схватывает команды на лету, как и поощрительные угощения. Проводить время дома Уайт тоже совсем не против. Рост по колено, сделаны прививки и ветпаспорт. Информация по телефону и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.