Великий певиц скончался пять лет назад на 81 году жизни. Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями об этом трагическом событии.

Великий певиц скончался пять лет назад на 81 году жизни.Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями об этом трагическом событии.Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа оченьсерьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминаетбывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины изих молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом."Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…"— рассказывает сон Нелли Кобзон.Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщинаутверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, котороепевец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстровлюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал непросто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути."Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то воимя тебя. […] Я тебе заэто очень благодарна", — вспоминает Нинель Михайловна.Когда Иосифа Давыдовича не стало, в душе Нелли образоваласьневосполнимая пустота, и продолжать как-то жить было очень сложно, тем неменее, она нашла в себе силы стать во главе "Культурного фонда Кобзона". Помимоэтого, вдова подхватила благотворительные дела певца — очень долгое время онибыли одним из основных родов деятельности, наряду с эстрадой.Нелли Михайловна вспоминает, что муж регулярно помогаллюдям, причем просить его об этом было не надо. По ее словам, у ИосифаДавыдовича словно была на земле особая миссия, которую он скрупулезно выполнял.Теперь Нелли Кобзон часто становится организаторов вечером памяти великогопевца.