В подготовке к отопительному сезону особое внимание будет уделяться территориям, где теплосетевое хозяйство обновляют. Как сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале, этими

В подготовке к отопительному сезону особое внимание будет уделяться территориям, где теплосетевое хозяйство обновляют. Как сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале, этими территориями сейчас являются Александров и Гусь-Хрустальный. В Гусь-Хрустальном работы на финальной стадии. Осталось ввести 4 новых блочно-модульных котельных, а до этого момента тепло будет поступать из старых источников. Переподключение к новым планируется до