Жительница Москвы попала под уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она сбила стоящую на обочине у нерегулируемого пешеходного перехода девочку,

Жительница Москвы попала под уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она сбила стоящую на обочине у нерегулируемого пешеходного перехода девочку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 13 июня этого года женщина ехала на «Рено Меган» по садоводческому товариществу «Мир-2» Филипповского сельского поселения. У нерегулируемого перехода она перепутала педали газа и тормоза,