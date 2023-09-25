Жительницу города Кольчугино Владимирской области признали виновной в проведении несанкционированного митинга.

Жительницу города Кольчугино Владимирской области признали виновной в проведении несанкционированного митинга. Об этом сообщила пресс-служба .Мероприятие состоялось 10 декабря прошлого года. Женщина без согласования с властями организовала митинг у памятника Ленину и возле Вечного огня. Присутствовали 27 человек, которые затем приняли участие в шествии с красными флагами. Жителями, как сообщает ведомство, «высказывались мнения общественно-политического характера».Отмечается, что дама пыталась согласовать митинг, однако администрация Кольчугинского района ей отказала. Суд приговорил даму к штрафу в 10 тыс. рублей.