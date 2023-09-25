ЧП произошло 25 сентября около 9 утра. В школе №2 на учащуюся упал кусок штукатурки с потолка, сообщили в Следственном комитете. К счастью, 13-летняя девочка не пострадала, по крайней мере, за

ЧП произошло 25 сентября около 9 утра. В школе №2 на учащуюся упал кусок штукатурки с потолка, сообщили в Следственном комитете. К счастью, 13-летняя девочка не пострадала, по крайней мере, за медицинской помощью она не обращалась. По факту падения штукатурки на ребенка в Следкоме проводят процессуальную проверку, следователь уже побывал на месте происшествия и опросил