Ребятам нужно будет подробно изучить ремесло своего края и пообщаться с местными мастерами, чтобы на основе полученных знаний сконструировать робота. Он должен уметь выполнять какую-нибудь

Ребятам нужно будет подробно изучить ремесло своего края и пообщаться с местными мастерами, чтобы на основе полученных знаний сконструировать робота. Он должен уметь выполнять какую-нибудь операцию, связанную с выбранным ремеслом, рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Также юным роботехникам необходимо будет защитить собственный проект, то есть, рассказать об особенностях ремесленного мастерства своего края и о