В некоторых районах Владимирской области начался отопительный сезон. Сегодня подключат объекты...

В некоторых районах Владимирской области начался отопительный сезон.Сегодня подключат объекты социальной сферы в Киржаче, Костерёве, Покрове и посёлке Городищи. Решение о начале подачи тепла приняли органы местного самоуправления. За несколько дней до этого тепло пришло в Гусь-Хрустальный и Петушинский районы. Детские сады, школы и больницы подключали по заявкам от администраций - количество таких точечных запусков в этом году значительно выросло. "Владимиртеплогаз" заранее начал заполнять системы отопления на всех территориях, чтобы оперативно реагировать на пожелания муниципалитетов.