46-летней жительнице Петушинского района предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в Следкоме. Фигурантка зарезала мать ножом и добила молотком. По данным следствия, женщина проживала

46-летней жительнице Петушинского района предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в Следкоме. Фигурантка зарезала мать ножом и добила молотком. По данным следствия, женщина проживала вместе со своей 76-летней матерью. Конфликт возник на бытовой почве. Тогда обвиняемая разозлилась и нанесла пенсионерке множественные удары ножом и молотком. От травм пожилая женщина скончалась. Дочь вызвала ей скорую помощь, а