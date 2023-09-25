Странную картину заметили владимирские водители в минувшее воскресенье. По мосту в Загородный двигалось такси с мужчиной на капоте. Как рассказал очевидец “Шестому каналу”, мужчина на

Странную картину заметили владимирские водители в минувшее воскресенье. По мосту в Загородный двигалось такси с мужчиной на капоте. Как рассказал очевидец “Шестому каналу”, мужчина на капоте был явно чем-то недоволен. Александр, очевидец Я ехал на дачу и увидел эту картину. Мужик лежал прямо на капоте и материл водителя такси. Внутри машины пассажир сидел. Я хотел