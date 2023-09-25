Смертельная авария произошла в минувшие выходные. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель “Мерседес Бенс” не предоставил преимущество движения автомобилю “Лада Гранта”. ДТП

Смертельная авария произошла в минувшие выходные. Как сообщили в ГИБДД, 33-летний водитель “Мерседес Бенс” не предоставил преимущество движения автомобилю “Лада Гранта”. ДТП случилось в субботу, 23 сентября, около половины восьмого утра. Машины столкнулись на 8 километре дороги “Старый Двор – Туртино – Черниж”. В результате аварии 74-летний водитель “Лады” скончался на месте происшествия. 22-летняя девушка,