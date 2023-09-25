Владимирцам рассказали, как обеспечить себя качественной питьевой водой. А теперь полезная для...

Владимирцам рассказали, как обеспечить себя качественной питьевой водой.А теперь полезная для всех тема-ведь без воды и не туды, и не сюды. Как не нанести вред своему организму и обеспечить себя качественной питьевой водой? Ответы на насущные вопросы Полина Лаптева нашла в магазинах "Ручеек".Качественная вода - залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Хотя водопроводная вода чаще не имеет превышений по вредным примесям, она далеко не идеального питьевого качества. Процесс ее очистки в масштабах города достаточно дорогой. Магазины "Ручеек" группы компании ООО "Водный мир" предлагают высококачественное оборудование для очистки воды для дома, школ, офисов и предприятий промышленности.Олег Веденский, директор ООО "Водный мир" сети магазинов "Ручеек":- Фильтры, которые сделаны для получения питьевой воды допустим в квартире, в масштабах офиса, кафе ресторана, они менее габаритны, но позволяют поучать очень высокого качества воду. Например, если это мембранные фильтры, то он с высокой степенью очистки удаляет лишние соли и примеси из воды и при необходимости может минерализовать эту воду полезными солями, например, солями магния.Магазины "Ручеек" имеют собственную лабораторию по проведению анализа воды. Достаточно принести в магазин литр воды. Специалисты проведут исследование ее химического состава, а затем подберут оптимальную установку для водоочистки.Лаборатория ООО "Водный мир". проспект Строителей, 19, телефон 77-95-88.Олег Веденский, директор ООО "Водный мир" сети магазинов "Ручеек":- В декабре 2021 года мы открыли свою лабораторию. Она основана на тест системах. Мы делаем анализ воды на 19 показателей, которых достаточно для того, чтобы подобрать грамотно и оптимально оборудование для очистки воды. Анализ воды у нас это делается в течение 7 дней, но как правило быстрее. Очень качественно и оперативно.Ассортимент многоцелевых водоочистительных установок в магазине очень широк: от трехступенчатых фильтров под мойку до фильтрующих систем на весь водопровод. Магазины "Ручеек" напрямую работают с производителями. Ведущие компании по поставке брендового оборудования - "Гейзер" и "Аквафор".Олег Веденский, директор ООО "Водный мир" сети магазинов "Ручеек":- Фильтр "Аквафор Осма 400" - это мембранный водоочиститель с очень хорошим ресурсом, который может давать в сутки порядка 500 литров воды очень чистой и очень высокого качества. Он компактный, легко обслуживается и очень надежен в своем исполнении в работе.Олег Веденский, директор ООО "Водный мир" сети магазинов "Ручеек":- То есть это уже масштабы, например от 5 до 50 тыс. литров в сутки и больше. Подбираем эти фильтры исходя из анализа воды и потребности заказчика. Фильтрующая загрузка подбирается по конкретному анализу воды. Вода в разных регионах может быть совершенно разная. В ней могут содержаться как нитраты, растворенные коллоидные железа, соли жесткости, фториды, пестициды, хлор, если это водопроводная вода.Прошедшая безопасный путь фильтрации, вода готова к употреблению. По своим свойствам и органолептике она становится очень вкусной и чистой, не оставляет накипи в чайнике или кофе-машине.Магазины "Ручеек", пр-т Строителей, 19, ОТК Тандем, ТЦ"Район", ТЦ "Славянский Базар"Тел. 779588. Заказ товаров на сайте компании vladrucheek.ruЗаказать оборудование можно не выходя их дома. На сайте компании действует открытая линия, где всегда можно получить своевременную консультацию по подбору и поставке оборудования. Компания имеет в наличии дисковые и сетчатые фильтры механической очистки воды, большинство запасных частей для водоочистителей любого типа, приборы контроля, в том числе ротаметры, манометры, ТДС-метры. А также гарантирует качественный монтаж водоочистительного оборудования и проведение ремонтных и сервисных работ. Профессиональное обслуживание обеспечит высокое качество очистки воды и бесперебойную работу оборудования на долгие годы.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести Владимир".