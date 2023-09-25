Соревнования прошли с 19 по 22 сентября в Твери, сообщили в правительстве области. В число победителей вошли две владимирские дзюдоистки. Арина Фурманова и Анастасия Белова стали

Соревнования прошли с 19 по 22 сентября в Твери, сообщили в правительстве области. В число победителей вошли две владимирские дзюдоистки. Арина Фурманова и Анастасия Белова стали победительницами и получили право представлять 33-ий регион на всероссийском первенстве. Также отличились Софья Жукова и Максим Кашицын, они завоевали “бронзу”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области