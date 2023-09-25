Учитель из школы №1 Гусь-Хрустального Артём Гусев победил на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Учитель из школы №1 Гусь-Хрустального Артём Гусев победил на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Об этом сообщила пресс-служба .Владимирский преподаватель обучает детей свыше 5 лет. Одновременно мужчина сам развивается и совершенствуется. Артём Гусев считает, что работа в школе помогает ему постоянно расти и делать других людей лучше.Земляки поздравляют лучшего учителя страны.