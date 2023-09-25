Владимирское отделение Союза российских писателей отметило 30 лет 30 лет отметило Владимирское...

Владимирское отделение Союза российских писателей отметило 30 лет30 лет отметило Владимирское отделение Союза российских писателей. Его организовал известный прозаик Владимир Краковский. На юбилее побывал наш корреспондент Вера Куликова.- Мое королевство сплошные заботы. Есть елка и детство и грустное что-то!Их королевство - это истории в прозе и стихах. 30 лет назад во Владимире появился Союз российских писателей.Его организовал яркий владимирский писатель, основатель литературной студии Владимир Краковский. Он помог раскрыться многим местным литераторам. В том числе и нынешнему председателю отделения, поэту Дмитрию Кантову.Дмитрий Кантов, председатель Владимирского отделения Союза российских писателей:- Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем его. Он стоял у истоков образования нашего Владимирского отделения. Он по сути вывел нас в большую литературу и он поставил нам такую высокую планку, что многие из членов нашего Союза представляют явление не регионального, а общероссийского уровня.Вспомнили на вечере всех, кто стоял у истоков Союза. Среди них писатель Валерий Янковский и поэт Владимир Пучков. В настоящий момент в союзе писателей состоят шестнадцать человек- с их творчеством знакомы читатели не только в нашей стране, но и за рубежом. Анатолий Гаврилов и Владимир Пучков- обладатели многих литературных премий. На пятки владимирским корифеям пера наступают молодые литераторы. Светлана Шульга одна из них. Она не только талантливый математик, кандидат наук, но и столь же яркий поэт.Светлана Шульга, член Владимирского отделения Союза российских писателей:- Владимир Лазаревич нам говорил, что среди математиков часто бывают поэты. Ну хочется иногда переключится на что-то для гармоничного существования.Екатерина Зинурова- еще один молодой автор. Кстати, учителем литературы у нее в школе была писатель Ирина Дмитриевская. Без участия Дмитриевской, говорят коллеги, не проходит ни один книжный фестиваль Китоврас.Ирина Дмитриевская, член Владимирского отделения Союза российских писателей:- Вообще дело такое сложное умудряюсь. Умудряюсь в какие-то моменты когда нет работы, каникулы .Особенно летние. Тогда получается что есть какое-то свободное время. Вообще очень сложно ,поэтому написано не очень много, замыслов больше.Поздравительную телеграмму местному отделению прислали из правления Союза российских писателей. А замминистра культуры области Олег Гуреев пожелал владимирским прозаикам и поэтам самого, пожалуй, главного: новых книг и новых читателей.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".