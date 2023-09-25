По данным тепловой инспекции Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» к настоящему моменту в областном центре к отопительному периоду готовы 94,6% многоквартирных домов.

По данным тепловой инспекции Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» к настоящему моменту в областном центре к отопительному периоду готовы 94,6% многоквартирных домов. Это 2009 жилых зданий областного центра.При этом 114 многоквартирных дома Владимира до настоящего времени не выполнили все мероприятия по подготовке к отопительному сезону и не получили акты технической готовности.Представители тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» проверяют в МКД корректность работы узлов учёта, исправность автоматических регуляторов, готовность внутренних систем отопления, наличие изоляции.«Выполнение всех технических мероприятий, предусмотренных правилами оценки готовности к отопительному периоду, позволит обеспечить надежность и качество работы внутридомовых систем в новом отопительном сезоне. В свою очередь это позволит сократить расход тепловой энергии и, как следствие, снизить платежи жителей за отопление и горячее водоснабжение», - подчеркнул технический директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Черкащенко.Собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут контролировать выполнение управляющими организациями мероприятий по подготовке к зиме. Это также будет способствовать своевременному выполнению подготовительных мероприятий, подключению МКД в отопительный сезон и успешному его прохождению. Полный перечень необходимых работ по подготовке домов к зиме, а также список управляющих организаций которые, на сегодняшний день не выполнили данные требования, размещен на сайте Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»,Реклама.