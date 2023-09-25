Кирпичный забор возле химзавода Владимира может превратиться в современный арт-объект.

Кирпичный забор возле химзавода Владимира может превратиться в современный арт-объект. Об этом рассказал заместитель главы Фрунзенского района города и пообещал, что данный вопрос будет рассмотрен на совещании с главой города Дмитрием Наумовым.Идея подарить Владимиру новый арт-объект возникла во время благоустройства территории вдоль Рпенского проезда. В настоящий момент специалисты выравнивают и укрепляют грунт на склонах, а также распиливают аварийные деревья и вывозят мусор.Также чиновник отмечает, что начатое в 2020 году строительство Рпенского проезда подходит к концу. Срок окончания работ – ноябрь 2023 года. «Затем предстоит сдача-приемка и последующий ввод новой дороги в эксплуатацию», – написал Александр Волков.