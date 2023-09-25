Микрорайон Энергетик регионального центра собираются застроить до федеральной автодороги М-12.

Микрорайон Энергетик регионального центра собираются застроить до федеральной автодороги М-12. Постановление «Об утверждении проекта планировки территории западной части микрорайона Энергетик города Владимира» .На территории в 60 га предполагается возвести 29 многоквартирных домов. Здесь же построят детский сад, школу, ФОК, оборудуют парковки и детские площадки. От трассы жителей оградят шумозащитным экраном и зелёными насаждениями.