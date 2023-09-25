Как сообщили в УМВД, в полицию поступило сообщение о драке, в которой участвует “неадекватный молодой человек”. Сотрудники незамедлительно выехали на место. Инцидент случился 24

Как сообщили в УМВД, в полицию поступило сообщение о драке, в которой участвует “неадекватный молодой человек”. Сотрудники незамедлительно выехали на место. Инцидент случился 24 сентября на остановке “Проспект Ленина” около девяти часов вечера. О том, с кем именно дрался мужчина, в полиции не сообщают. Зато очевидцы поделились наблюдениями в социальных сетях. Из комментариев в социальных