Если точнее, то “монетными” будут почти две недели. В рамках акции с 25 сентября по 8 октября в банках можно обменять мелочь на банкноты без комиссии. Монеты, которые обычно валяются в

Если точнее, то “монетными” будут почти две недели. В рамках акции с 25 сентября по 8 октября в банках можно обменять мелочь на банкноты без комиссии. Монеты, которые обычно валяются в сумках и карманах, можно превратить в купюру. В региональном отделении Банка России поделились адресами финансовых организаций, которые участвуют в акции. Как сообщают во владимирском