Во Владимирской области 46-летнюю жительницу Собинского района обвиняют в убийстве. Следователями...

Во Владимирской области 46-летнюю жительницу Собинского района обвиняют в убийстве.Следователями регионального управления СК 46-летней жительнице Петушинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).По данным следствия, у обвиняемой и ее матери по месту их жительства в Петушинском районе возник конфликт.В процессе ссоры женщина нанесла потерпевшей (1947 года рождения) множественные удары ножом и молотком, сообщает пресс-служба регионального управления СК.Пострадавшая, как уточняется, скончалась на месте происшествия.В отношении нападавшей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Известно, что следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъяты орудия преступления и иные вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, а также допрошены свидетели.Фото: pxfuel.com