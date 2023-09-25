Во Владимирской области перед судом предстанет автоледи из Москвы.

Во Владимирской области перед судом предстанет автоледи из Москвы. Женщину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба .Трагедия случилась вечером 13 июня в Киржачском районе. Следствие полагает, что обвиняемая ехала на машине «Рено Меган» и перед нерегулируемым перекрёстком перепутала педали управления. В результате иномарка наехала на девочку 2014 года рождения и прижала к дереву. Ребенок умер.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигурантки направлено в суд.