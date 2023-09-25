Во Владимирской области должностные лица двух лесозаготовительных предприятий заплатят штраф за...

Во Владимирской области должностные лица двух лесозаготовительных предприятий заплатят штраф за нарушения.Александровской городской прокуратурой совместно с ГКУ ВО «Александровское лесничество» были проведены проверки соблюдения лесного законодательства и требований пожарной безопасности.Недавно было установлено, что двумя лесозаготовительным предприятиями указанные нормы грубо нарушаются:«Используемые участки лесного фонда захламлены порубочными остатками, места рубок не очищены надлежащим образом, древесина складируется у стены леса, ширина валов порубочных остатков превышает предельно допустимую...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По указанным фактам руководителям организаций-лесопользователей были внесены представления.В результате выявленные нарушения были устранены. Уточняется, что делянки приведены в надлежащее состояние.Как итог: 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а также на основании постановления прокурора руководству каждого из предприятий назначен штраф — по 60 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com