Во Владимирской области мужчина ответит за пьяную угрозу взорвать дом. Следствием установлено, что...

Во Владимирской области мужчина ответит за пьяную угрозу взорвать дом.Следствием установлено, что 26 января он приехал из Москвы в Лакинск. Но не пошел домой, а включился в распитие спиртных напитков со своими знакомыми. А потом встретил еще знакомых, и снова стал с ними выпивать. В итоге, неизвестно где у него пропала сумка с продуктами. Он вернулся обратно, однако дверь ему никто не открыл.Тогда обвиняемый вызвал полицию, но, посчитав, что наряд не едет слишком долго - набрал еще и номер 112. По которому сообщил, что при нем имеется граната РГД, которой он взорвет дом, сообщила пресс-служба облпрокуратуры,Теперь злоумышленнику грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, а также принудительные работы на срок до трех лет.Дело рассмотрит Собинский горсуд.Фото: https://www.pxfuel.com