Во Владимирской области мужчина ответит за пьяную угрозу взорвать дом.
Следствием установлено, что...
Во Владимирской области мужчина ответит за пьяную угрозу взорвать дом.
Следствием установлено, что 26 января он приехал из Москвы в Лакинск. Но не пошел домой, а включился в распитие спиртных напитков со своими знакомыми. А потом встретил еще знакомых, и снова стал с ними выпивать. В итоге, неизвестно где у него пропала сумка с продуктами. Он вернулся обратно, однако дверь ему никто не открыл.
Тогда обвиняемый вызвал полицию, но, посчитав, что наряд не едет слишком долго - набрал еще и номер 112. По которому сообщил, что при нем имеется граната РГД, которой он взорвет дом, сообщила пресс-служба облпрокуратуры,
Теперь злоумышленнику грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, а также принудительные работы на срок до трех лет.
Дело рассмотрит Собинский горсуд.
Фото: https://www.pxfuel.com