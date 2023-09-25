Крестовоздвиженское кладбище в Вязниках, приютившее героев Великой Отечественной войны, привели в порядок местные волонтеры воспитанники молодежных клубов и специалисты отдела молодежи.

Крестовоздвиженское кладбище в Вязниках, приютившее героев Великой Отечественной войны, привели в порядок местные волонтеры воспитанники молодежных клубов и специалисты отдела молодежи. Акцию назвали «Сохрани храм», сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на вязниковское издание «Маяк». Старые могилы очистили от мусора, литьев, веток. Кроме того, благодарные земляки подстригли траву, выкопали сорные кустарники и сухие деревья.