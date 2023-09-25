Стали известны подробности состояния народного артиста России Игоря Николаева.

Стали известны подробности состояния народного артиста России Игоря Николаева.В начале этого года поклонников Игоря Николаева ошарашила страшная новость. Их любимого исполнителя госпитализировали в больницу. Виною тому – проблемы с сердцем. Тогда артисту провели операцию по установке стентов. И, как всем казалось, опасность миновала, но спустя несколько месяцев старые болячки напомнили о себе.Недавно стало известно, что артист снова попал в больницу. Пока близкие Игоря Николаева утверждали, что он проходит плановое обследование, в Сеть просочилась новость, что певец поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в груди. Как стало известно, ему сделали одну из сложнейших операций на сердце – коронарное шунтирование. Ее проводят для восстановления кровотока артерий.К счастью многих поклонников, хирургическое вмешательство прошло успешно. Вскоре после операции его перевили в стационар, но врачи пока не торопятся выпускать Николаева из больницы. Но почему? Врачи приняли решение о продлении госпитализации, основываясь на динамике восстановления певца. То есть поводов для обнадеживающих прогнозов нет.Тем временем отменены ближайшие концерты Игоря Юрьевича. Его выступления в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, изначально запланированные на первую половину ноября, перенесены на 2024 год. Концерт, назначенный на 18 ноября в Москве, пока остается в силе.Ранее "Дни.ру" , что перенесший сложную операцию Игорь Николаев объявился в Сети.