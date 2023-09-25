За 2023 год во Владимирской области открылась тридцать одна Точка роста Это центры...

За 2023 год во Владимирской области открылась тридцать одна "Точка роста"Это центры естественно-научной и технологической направленности.Их создают в рамках федерального проекта "Современная школа" как подразделения сельских школ. Благодаря центрам у ребят есть больше возможностей для развития - спектр доступных образовательных программ становится больше. Помимо робототехники, в "Точках" преподают основы финансовой грамотности, здорового питания, есть отдельные предметы по экологии, математике и шахматам. В настоящее время в регионе работают 154 "Точки роста".